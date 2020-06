Drame à Warkhokh : Un berger de 47 ans se donne la mort par pendaison

C’est l’émoi et la consternation au village de Thiébé Coli situé à 05 km de la commune de Warkhokh dans le département de Linguère. Un berger âgé de 47ans, connu sous le nom d’Alioune Sow, a été retrouvé mort pendu à un arbre à 300 m du village.Le drame est survenu ce vendredi 19 juin vers 05 heures du matin. Selon une source proche de la famille, c’est après la prière de l’aube que ses deux épouses ont constaté que leur époux n’était plus dans sa chambre. C’est ainsi qu’elles ont suivi les pas de leur mari jusqu’au lieu où le drame s’est produit. La victime s’est servie d’une corde pour commettre l’irréparable.Après un constat d’usage la dépouille du berger a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô par les sapeurs-pompiers de Linguère. La gendarmerie a ouvert une enquête.Même si le mobile du suicide n’est pas encore établi, il ressort de nos informations que le défunt manifestait depuis quelques temps des troubles psychiques. Raison pour laquelle il était interné dans un hôpital psychiatrique à Dakar, il y a un an.