Drame à Yenne : O. Ndao maquille le meurtre de sa femme en accident

Mère de deux enfants, Khady Fall a perdu la vie dans des circonstances troublantes. Elle aurait été tuée par son mari O. Ndao qui a maquillé le crime en un accident de moto. Informée de cette mort suspecte, la brigade territoriale de Yenne de l'adjudant-chef Ndiaye a ouvert une enquête. Les résultats de l’autopsie ont écarté la thèse de l'accident évoquée par le principal suspect qui a été arrêté.



Également, son frère I. Ndao a été placé en garde à vue pour faux témoignage, selon des sources de Seneweb. Ce dernier avait pris la défense du suspect en faisant croire que sa belle-soeur est décédée dans un accident de la circulation et qu'il s'était rendu sur les lieux.



Mais il essort des investigations qu'aucun accident de moto n'est survenu dans ce secteur et que la gendarmerie et les sapeurs-pompiers n'ont été informés de tel fait.



Les deux frères Ndao ont ainsi été déférés, vendredi dernier, au tribunal de grande instance de Rufisque.