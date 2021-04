Drame à Ziguinchor: Un étudiant laisse une lettre d'adieu à sa famille et se pend dans sa chambre

Les populations du quartier Cadior situé dans la commune de Ziguinchor sont sous choc depuis hier suite à une découverte macabre.Un étudiant a été retrouvé mort dans sa chambre jeudi dernier 19 heures selon des informations exclusives de Seneweb.M.L. Cissé a écrit une lettre d'adieu aux membres de sa famille avant de mettre fin à ses jours. Le célibataire et père d'une fille a présenté ses excuses à ses parents et ses proches à travers la missive." Je me porte très bien, mais j'ai pris volontairement la décision de me suicider", a-t-il mentionné dans le document retrouvé dans sa chambre.Selon des sources de Seneweb proches du dossier, M.L. Cissé a attaché une corde sur la charpente et à son cou pour passer à l'acte.Avisés, les éléments du commissariat central de Ziguinchor ont effectué un transport sur les lieux du drame. Après le constat des policiers, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor par les sapeurs-pompiers. L'enquête suit son cours !