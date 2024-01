Drame de Khar Yalla : le bilan monte encore

Le bilan est passé à sept (7) morts et douze (12) blessés suite à l’effondrement d’un bâtiment R+3 au quartier Khar Yallah.



En poursuivant la fouille des décombres, les services de secours ont retrouvé deux autres corps dans l’après midi d’hier, après un premier bilan établi à cinq corps sans vie vers 13 heures.



Le Soleil, qui donne l’information, précise que le bilan reste provisoire. Les recherches se poursuivent.



L’effondrement s’est produit dans la soirée du lundi 29 janvier. Des témoins racontent que la tragédie a eu lieu à la fin du match en huitième de finale remporté aux tirs au but par la Côte d’Ivoire aux dépens du Sénégal.



« Après le match, on a entendu un grand bruit. C’était comme un coup de tonnerre », décrit une voisine qui s’est confiée au journal sous le couvert de l’anonymat.



Le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, suivant les instructions du ministre de l’Intérieur, est venu assister les victimes.