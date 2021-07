Drapeau arc-en-ciel : Qu'est-ce qui est pro LGBT et qu'est-ce qui ne l'est pas

Les drapeaux avec la bande colore

Drapeau de la paix, drapeau de l'écologie, drapeau bouddhiste, drapeau des Wiphalas, barres de couleurs SMPTE. Les drapeaux ou représentations avec des bandes de couleurs différentes sont nombreuses et ne représentent pas tous la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, Queer, LGBTQ+.





Même si, aujourd'hui, tout mélange de couleurs est facilement assimilé à la communauté homosexuelle, le drapeau arc-en-ciel a d'autres significations. D'ailleurs, celui de la communauté LGBTQ+ a sa particularité.





Barres de couleurs SMPTE, 7 couleurs





Les barres de couleur SMPTE, projetées lors du récent concert de Waly Seck, selon Moustapha Diop, PDG de la structure 37-5, sont une mire télévisuelle utilisée par le standard vidéo NTSC. Elles permettent de calibrer la signalisation vidéo NTSC ainsi que pour ajuster un moniteur ou récepteur télévisé au niveau de la chrominance NTSC ainsi que de la luminance.





Le premier deux-tiers du sommet de l'image de la mire SMPTE originale présente sept barres de couleur. De gauche vers la droite, les couleurs sont le blanc, le jaune, le cyan, le vert, le magenta, le rouge et le bleu.





Les sept barres se terminent chacune par un rectangle de couleur différente. On retrouve ainsi un rectangle bleu, magenta, cyan et blanc, chacun séparé par un rectangle noir aux positions 2, 4 et 6.





Le drapeau de la paix, 7 bandes colorées, depuis 1961





Le drapeau de la paix est souvent confondu au drapeau LGBTQ+. En effet, le drapeau arc-en-ciel comme drapeau de la paix a été utilisé pour la première fois en Italie, en 1961, inspiré de drapeaux similaires dans des manifestations anti-nucléaire. Il est devenu de nouveau populaire lors du mouvement "Pace da tutti i balconi" en 2002 en protestation contre l'engagement de l'Italie dans la guerre en Irak. Le plus souvent, le drapeau de la paix compte sept bandes de couleur et porte le Pace (paix) en blanc.





Drapeau Wiphala, 7 carrés





Le drapeau Wiphala, est lui aussi un drapeau arc-en-ciel carré représentant les Amérindiens de Bolivie. Le terme «Wiphala» désigne les drapeaux rectangulaires aux sept couleurs utilisées par les peuples de la cordillère des Andes. Il existe de nombreuses variantes.





Récemment, le Wiphala a été accaparé comme élément d'une large iconographie des mouvements pro-natifs, surtout des peuples quechuas en Equateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Bolivie. Les couleurs ont d'ailleurs une signification bien particulière. Par exemple, le rouge représente la planète Terre ; l'orange la société et la culture. Le jaune l'énergie et la force ; le blanc représente le temps et la dialectique, etc.





Le drapeau bouddhiste, 5 barres, date de 1885





Le drapeau bouddhiste est conçu au Sri Lanka en 1885. Il comprend six bandes verticales, la sixième étant une combinaison des cinq autres couleurs.





Le drapeau a 5 couleurs unies qui se succèdent et ont des significations précises. Le bleu est le symbole de la méditation, le jaune clair pour la «pensée juste, le rouge pour l'énergie spirituelle, le blanc pour la foi sereine. La couleur orangée, pour l'intelligence, est un composé des quatre couleurs précédentes. La sixième bande verticale, constituée d'une combinaison de bandes rectangulaires des cinq autres couleurs empilées verticalement, représente un composé de ces mêmes cinq couleurs.





Le drapeau LGBTQ, 8 bandes, conçu en 1978





Le premier drapeau arc-en-ciel utilisé comme symbole du mouvement LGBTQ+ a été conçu et réalisé à la main par le graphiste et militant américain Gilbert Baker, alors âgé de 27 ans, pour la Gay Pride de San Francisco, le 26 juin 1978. L'origine du drapeau n'est pas établie : il a été suggéré qu'il aurait été inspiré par la chanson «Over the Rainbow», chantée par l'actrice Judy Garland.





Le drapeau comporte huit bandes et chacune a une signification. Il est précisément composé, par ordre, rose, rouge, l’orange, jaune, vert, turquoise, bleu et violet.