Drogue intercepté au large de Dakar : 8.370 kg de haschich saisis dans le navire "Asso-6"

Seneweb en sait plus sur le navire intercepté par la marine nationale grâce à la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa).Pour rappel, le 6 juin 2021, à 140 kilomètres de Dakar, le navire dénommé "Asso-6", de type cargo avec une longueur de 66 mètres sur 08 mètres et battant pavillon togolais, avait à son bord 8.370 quantité de haschich.Les patrouilleurs "Kédougou" et "Anambé" ainsi que les forces spéciales de la Marine, avec le soutien de l’avion de patrouille maritime de l’armée de l’air ont permis cette saisie.Les sept membres de l’équipage et la cargaison ont été escortés vers la base Amiral Faye Gassama de Dakar où ils sont arrivés le 6 juin à 20 heures 5 minutes.Des tests effectués par les services de la Division de la police technique et scientifique en présence de l’Ocrtis, de l’Unité mixte de contrôle des containeurs, de la Subdivision maritime de la Douane, de la gendarmerie et de la Marine nationale, ont permis de découvrir une cargaison de plâtre et de haschich à bord du "Asso-6".Après expertise, 279 sacs contenant chacun 30 kg de haschich en moyenne, soit un poids total de 8370 kg ont été dénombré. Aussi, 340 gros sacs contenant chacun 1000 kg de plâtre ont été trouvés dans les cuves du navire, pour un poids total de 340 tonnes.Le navire, l’équipage et la cargaison ont été mis à la disposition de l’Ocrtis.