Droit de Réponse de Dr Oumar Dia





Droit de Réponse du Dr. Oumar Dia suite à l’interview du Dr Mbaye Thiam





Dans une interview parue dans le quotidien Las du vendredi 18 mars 2022 et reprise dans le site d’information Seneweb.com samedi 19 mars 2022





Le Dr. Mbaye Thiam affirme :





« Depuis des années, M. Oumar Dia, et non son enfant qui n’a rien à voir dans cette histoire, a réussi à se faire rembourser périodiquement des soi disant frais médicaux, pour des prestations, qui manifestement ne sont pas justifiées. »





Le Dr. Mbaye Thiam est un ainé avec lequel j’ai toujours entretenu les relations les plus cordiales. Je suis cependant dans l’obligation de respectueusement lui faire remarquer que les frais médicaux auxquels il fait allusion sont remboursés pour des prestations effectuées et facturées par une soignante spécialiste de l’autisme dument accrédité au Sénégal et qui se trouve être Secrétaire Générale de l’Association Sénégalaise de Psychologie clinique. Ces informations sont disponibles et vérifiables et toute affirmation contraire relève de la diffamation.