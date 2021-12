Droit humains : Un nouveau contrat social pour briser les cycles de la pauvreté

73ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Le 73ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme sera célébré le 10 décembre 2021. Le thème choisi, l’égalité comme solution pour créer des opportunités et offrir un accès à une société plus juste et inclusive. Le haut commissariat des Nations unies, dans un communiqué rendu public, souligne à travers cette célébration, à quel point une plus grande égalité est une « condition préalable » pour surmonter les crises mondiales. Il s’agit de promouvoir et éclairer la discussion mondiale sur l’impératif d’assurer un développement plus équitable et une économie des droits de l’homme.





La pauvreté endémique, les inégalités omniprésentes et la discrimination structurelle portent atteinte aux droits de la personne et comptent parmi les plus grands défis mondiaux de notre époque. Il faut donc reconstruire un nouveau contrat social selon le communiqué.





Les droits de la personne, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le droit au développement et le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, doivent être mis au premier plan. S’y ajoute l’égalité des chances pour les jeunes. « Les crises financières et sanitaires successives ont eu des répercussions multidimensionnelles et durables sur des millions de jeunes. Si leurs droits ne sont pas protégés, y compris par des emplois décents et une protection sociale, ils risquent de s’exposer durablement aux effets néfastes de la montée des inégalités et de la pauvreté ».