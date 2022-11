Droits de l'enfant : Une campagne autour du football pour engager une conversation de masse

Cette année, la célébration de la Journée mondiale de l’enfance se déroule le même jour que le coup d’envoi de la Coupe du monde du football, le 20 novembre, offrant une opportunité unique de mobiliser l’attention sur les questions liées aux droits de l’enfant.





À partir du 20 novembre, une campagne de communication intitulée "En matière de droits de l’enfant, il ne peut y avoir qu’une seule équipe", dont l’objectif est de capitaliser sur l'intérêt du public pour la Coupe du monde de football pour engager une conversation de masse sur les questions liées aux droits de l’enfant est lancée.





"Nous souhaitons utiliser l’amour du football pour nous aider à aborder les questions liées aux droits de l’enfant. Le sport est un grand rassembleur – la passion pour le football au Sénégal rassemble des gens de tous horizons et nous montre que nos similitudes sont plus fortes que nos différences", a souligné Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal.





"Quelle que soit l’équipe que nous soutenons lors de la Coupe du monde, lorsqu'il s'agit des droits de l'enfant, nous sommes tous dans la même équipe. C’est un moment unique de nous rassembler pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. Ce qui nous passionne nous rassemble", a-t-elle ajouté.





Cette campagne verra la participation de célébrités de l’équipe nationale sénégalaise de football championne d’Afrique en titre et qualifiée pour le Mondial-2022.





"L’équipe sénégalaise, les Lions de la Téranga, est une icône nationale pour le pays. Les enfants du Sénégal seront honorés de voir leurs champions se mobiliser pour eux et la promotion de leurs droits", a déclaré Mme Danailov.





Les partenaires au développement, le système des Nations-Unies et les organisations de la société civile regroupés au sein de la coalition Joining Forces – Agir Ensemble - se sont joints à cette initiative avec le même mot d’ordre : "Pour chaque enfant, une équipe."





La campagne sera déroulée sur toute la période de la Coupe du monde avec des séries de spots qui seront diffusées largement au travers des réseaux sociaux, des médias et d’autres canaux de communication de masse.





"À travers cette campagne, nous souhaitons engager les parties prenantes, à tous les niveaux, à prendre des mesures en faveur des enfants et nouer de nouvelles alliances pour la promotion et la protection de leurs droits", a conclu Mme Danailov.