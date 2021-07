Droits des femmes : Le FEMNET Sénégal évalue les acquis et dresse les défis à relever

Droits des Femmes

Le forum Génération Egalité s’est ouvert ce mercredi 30 juin 2021, à Paris. Il s’agit d’un rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes, sous l’égide d’ONU-Femmes et co-présidé par la France et le Mexique. A ce titre, pour marquer la cérémonie d’ouverture des travaux, le Réseau de développement et de communication des femmes africaines (FEMNET)/Sénégal, membre de FEMNET mère, a organisé une activité de participation à ce grand forum international sur la justice climatique. La rencontre, qui s’est tenue à la direction des Eaux et Forêts à Dakar (Sénégal), a noté la présence de plusieurs femmes actrices de développement venues des quatre coins de la capitale sénégalaise.





Une fois par génération





Le forum Génération Égalité est une occasion qui ne se présente qu’une fois par génération. Cette édition de Paris se déroule sur trois jours (du 30 juin au 2 juillet) et réunit des États, des organisations internationales, des organisations de la société civile et de jeunesse et des entreprises du secteur privé, dans le but d’obtenir des « engagements concrets, ambitieux et porteurs de changement », en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces engagements seront définis par les coalitions d’action et constituent la feuille de route internationale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. D’où cette participation effective de FEMNET Sénégal. Une manière pour ces femmes sénégalaises de « sensibiliser et d’informer » leurs paires avec qui elles travaillent à la base.





Deux grands défis à relever





Selon Mme Astou Sylla, présidente de FEMNET Sénégal, ce forum se tient après celui de Beijing (Chine) il y a 25 ans, et constitue une occasion pour « évaluer », de Beijing à nos jours, ce qui a été fait par rapport aux droits des femmes d’une manière générale. Sur ce, elle renseigne que malgré les nombreux efforts qui ont été consentis par l’Etat du Sénégal en matière de droits des femmes, des défis restent à relever. Il s’agit, de l’accès des femmes à la terre, le travail non rémunéré des femmes dans leur ménage, entre autres.





Pour ce 25e anniversaire du forum de Beijing, Mme Astou Sylla signale que les acteurs à travers le monde, ont mis en place 6 coalitions d’actions dont 3 ont été choisies par le Sénégal, à savoir : « la violence fondée sur le genre, la justice et les droits économiques et enfin, les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les hommes ».





En effet, les coalitions d’action sont des partenariats multi-acteurs, mondiaux et innovants, qui mobiliseront les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé en vue de « dynamiser l’action collective, susciter un dialogue intergénérationnel tant au niveau mondial que local, stimuler l’investissement public et privé et enfin, parvenir à des résultats concrets qui permettent de changer la donne pour les femmes et les filles de toutes les générations ».

Les thèmes choisis pour les coalitions d’action se fondent sur une approche par les droits humains et résultent d'un processus de consultation des groupes féministes internationaux, des organisations actives sur le terrain, des gouvernements et d’autres partenaires, et s’appuie sur les données.

Chaque coalition d’action lancera une série d’actions ciblées à la fois concrètes, ambitieuses et immédiates sur la période 2020-2025, afin d’avoir un réel impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de droits des filles et des femmes. Au cœur de ce programme d’action, les moyens financiers seront au service des résultats, en identifiant de manière systématique les déficits de ressources qui ont nui jusqu’alors à l’atteinte de résultats. Pour atteindre ces objectifs, les coalitions d’action Génération Égalité forgeront de nouveaux partenariats, mettront en œuvre des solutions ciblées et rendront compte annuellement des progrès enregistrés, en particulier pour les filles et les femmes pauvres ou marginalisées.





Les coalitions d’action de Génération Égalité représentent une occasion unique d’apporter des changements concrets à des millions de femmes et de filles à travers le monde et d’accélérer les résultats des Objectifs de développement durable (ODD).





FEMNET, un réseau panafricain féministe de plus de 800 membres