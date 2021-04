Du nouveau dans laffaire des médicaments saisis à la Patte d'Oie

Libération fait de nouvelles révélations dans l’affaire des médicaments saisis dans une maison servant d'entrepôt à la Patte d’Oie.Des solutés et comprimés avec l’étiquette «Da Hai» ont été retrouvés dans le dépôt de la Patte d’Oie lors des perquisitions.Sans parler du glucose 10%, du chlorure de sodium 0,9% et des flacons de Povidine iodée de 10%, de 500 ml et 100 ml, découverts dans des cartons.Il s'y ajoute que la société Dipro Pharma Biomédic, qui assurait la distribution, est inconnue au niveau des greffiers.