Du soleil, des nuages et possibilités de pluies fines ( Anacim)

Meteo Senegal

Le ciel restera, pour les prochaines 24h, ensoleillé à passagèrement nuageux devenant nuageux sur le Sud-est du pays où des possibilités de pluies fines pourraient y être notées, indique l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans un bulletin de prévision ‘’à très courte échéance valable du 14/04/20 à 12h00 au 15/04/20 à 12h00’’, l’Agence signale que ‘’la chaleur sera beaucoup plus sensible sur les localités situées à l’intérieur du territoire où les maxi diurnes varieront entre 34° C à Saint-Louis et 42° C à Podor’’.

Toutefois, ajoute l’ANACIM, ’’Dakar, Mbour et Cap-Skirring bénéficieront de l’apport en fraicheur des alizés maritimes et le pic de la journée ne dépassera pas les 29° C’’. Elle signale que la fraicheur nocturne et matinale sera de moins en moins ressentie sur le pays.

Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents d’intensités faibles à modérés seront de Nord à Nord-ouest sur l’ensemble du territoire.

A partir des prochaines 48h, le ciel s’éclaircira progressivement sur la quasi-totalité du territoire à l’exception du Sud du pays où un temps ensoleillé prédominera, note l’ANACIM.

Elle signale que la sensation de chaleur, bien que moindre par rapport à la semaine passée, se maintiendra à l’intérieur du territoire, particulièrement sur les localités Centre-est et Est du pays. A Dakar, Mbour et Cap-skirring, le temps y restera plus ou moins clément.

Selon le bulletin de prévision, ‘’la fraicheur nocturne et matinale restera moins sensible sur l’ensemble du territoire’’.

