Dubaï Porta Potty : la réaction de Ahmet Khalifa Niasse

Pour Ahmet Khalifa Niasse, l’affaire Dubaï Porta Potty cache un mal plus profond : la faillite de la société sénégalaise. «(Ce scandale) traduit la mentalité des Sénégalais qui ont en commun de vouloir tout, tout de suite, sans aucun effort. Le résultat, c’est ce qui se passe à Dubaï», tranche-t-il dans les colonnes de L’Observateur de ce mercredi.



Ahmet Khalifa Niasse estime que le Sénégal est confronté à «une crise générale», qui est une conséquence de la précarité ambiante. «Si les poches sont vides, les malades ne peuvent pas se soigner, s’il y a la famine et le chômage, si l’enseignement n’est pas de très bonne qualité, tout cela donne un ensemble de résultats négatifs. (…) Chacun dit : ‘je veux faire du bien à ma mère, à mes parents, à mes frères et frères’. C’est la société qui est pesante."