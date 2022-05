Dubaï Porta Potty : Tout ce que vous devez savoir !

Avant de résumer l’affaire, comprenez que le terme ‘’Porta Potty’’ désigne des ‘’toilettes publiques’’. Et ‘’Dubaï Porta Potty’’ a été choisi pour dire ‘’les femmes toilettes’’.





Selon Urban-Actu, il y a quelques jours, une dame inconnue a atterri sur les réseaux sociaux pour se confesser. Elle a raconté, en gros, tout ce qu’elle a subi à Dubaï, parce qu’elle était une ‘’femme toilette’’. S’en est suivie une pluie de déballages sur les réseaux sociaux jusqu’à la diffusion d’une vidéo dans laquelle on voit une meuf en train de ‘’manger le [email protected] d’un homme’’.





Et comme si ça ne suffisait pas, la fille a pris sa langue pour essuyer l’anus du monsieur. Dégoûtant !





En effet, il s’agit de certains hommes arabes très riches qui, pour réaliser leurs fantasmes, contactent certaines femmes africaines et leur proposent un marché. En général, ce sont des femmes bien connues sur les réseaux sociaux, des mannequins, des influenceuses qui sont contactées via Instagram et autres.





Ils proposent à ces dernières une énorme somme d’argent, un voyage en classe affaires, hôtels de luxe, bref une vie de rêve à Dubaï. Pour un week-end seulement, ils sont prêts à payer entre 15 000 et 40 000 dollars, c’est-à-dire 9 à 12 millions de francs Cfa.





Si vous êtes d’accord, vous vous entendez sur la suite des événements ; tout ceci sur un contrat bien rédigé et confidentiel.





En échange, ces filles réalisent les fantasmes de ces messieurs : coucher avec plusieurs hommes à la fois, avec des chameaux ou autres animaux, coucher avec des adolescents de 14 ans maximum, manger leur caca, se faire pisser dessus ou boire leur pisse, accepter être traitées comme des chiennes… Bref, des fantasmes simplement diaboliques.





Et une fois qu’elles rentrent dans ce cercle, qu’elles signent un contrat, elles ne peuvent plus en sortir. Elles font partie désormais d’un gang et pourraient être appelées à tout moment. Ça devient juste un métier !