Dubaï : Vers la libération de l’hôtesse Amy Diop

L’hôtesse de la compagnie aérienne, Air Sénégal, Amy Diop devrait être libérée prochainement, a annoncé une source à Seneweb. Son retour à Dakar est imminent et elle devrait reprendre son poste au sein de la compagnie nationale.





Ancienne agent d’Emirates, Amy Diop a été arrêtée à l’aéroport de Dubaï, en novembre 2022.





On lui reprochait d’utiliser son code d’accès à la plateforme d’Emirates dédiée à l’achat de billets pour leur PNC (Personnel navigant commercial) et les membres de leurs familles, alors qu’elle n’officiait plus pour cette compagnie.