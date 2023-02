Eau potable : Saint-Louis peut pousser un ouf de soulagement

Les travaux de renforcement de l’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Louis à partir du centre de Ndiock Sall, situé à une cinquantaine de kilomètres, ne sont pas bloqués par une procédure contentieuse opposant la SONES au Groupement Africa Bloom Corporate.





Nous avons appris de la SONES que le groupement Africa Bloom Corporate, un des candidats, avait bel et bien introduit un recours contentieux auprès de l’ARMP, dénonçant l’attribution du contrat de travaux de pose de conduites de transfert d’eau potable à un de ses concurrents, le groupement CGC/BDTP. Africa Bloom Corporate a jugé son offre financière de 6,2 milliards FCFA gagnante face à celle de CGC/BDTP de l’ordre de 7,1 milliards FCFA. Cependant, ce candidat a été éliminé sur la base de son offre technique jugée non conforme aux critères du marché par le comité technique d’évaluation. Une non-conformité technique aurait été plus coûteuse pour la SONES.





Conformément aux règles en la matière, la procédure est automatiquement suspendue suite à l’avis de l’autorité de régulation. Cette pratique, nous signale la SONES, est tout à fait normale. Il s’agit d’éviter qu’une entreprise désignée pour des travaux puisse les exécuter alors qu’un concurrent s’y oppose arguments à l’appui.





Après avoir dénoncé la SONES auprès de l’ARMP, le Groupement Africa Bloom a semblé être à court d’arguments pour étayer sa réclamation sur ses références techniques réelles. Invitée par la SONES à produire un dossier qui fonde sa dénonciation conformément à la procédure de reprise de l’évaluation, Africa Bloom Corporate a eu une réponse inattendue : le désistement pur et simple. La SONES en a informé l’ARMP et la procédure a repris son cours. Confirmé comme attributaire dudit marché de travaux, le groupement CGC/BDTP est en train d’acheminer les conduites vers Saint-Louis où ces importants travaux d’urgence permettront aux populations d’avoir plus d’eau d’ici quelques mois.