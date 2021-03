Éboulement à Madina Baffé (Saraya) : 01 Mort Et 01 blessé grave

L’exploitation clandestine d’or constitue aujourd’hui une des activités favorites de la plupart des orpailleurs établis dans le département de Saraya. Avec ces opérations de démantèlement de sites clandestins initiées par la gendarmerie nationale, certaines populations attendent le départ des forces de sécurité des lieux pour continuer leurs activités clandestines comme si de rien n’était. Comme ce fut le cas hier encore dans la commune de Madina Baffé (Département de Saraya) où un jeune garçon C. C âgé d’une vingtaine d’années a été enseveli dans ce dioura clandestin de Madina Baffé.Selon des témoins joints par Seneweb, ils étaient au nombre de trois qui squattaient ce dioura. Et notre source d’ajouter:, nous confie notre source établie à Madina Baffé.Alertés, les gendarmes de la brigade territoriale de Saraya se sont déployés sur les lieux. Une enquête a été ouverte et suit son cours.Cette recherche effrénée de l’or dans la clandestinité conduit le plus souvent à des conséquences dramatiques. Il arrive même quelque fois que des individus soient ensevelis dans ces trois de sites d’orpaillage clandestins sans que les populations ne soient au courant. C’est à la vue des paires de chaussures devant ces trous refermés qu’on se rend compte parfois qu’il y aurait des individus ensevelis à l’intérieur. Et les recherches commencent dans la perspective de retrouver des corps sans vies.En ce moment, il est difficile de dénombrer le nombre exact de personnes qui perdent la vie dans ces cas d’éboulements à cause du caractère clandestin de ces activités d’orpaillage.