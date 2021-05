Échanges de tirs à Bignona: Nouvelles révélations sur la mort d'Ansoumana Bodian

On en sait un peu plus sur l'identité de l'individu tué, dans la soirée d'hier jeudi, dans la forêt de Diouloulou à Bignona au cours d'intenses échanges de tirs entre des agents des Eaux et forêts et des délinquants forestiers.



En effet, selon des informations obtenues par Seneweb, la victime se nomme Ansoumana Bodian, âgé de 39 ans, habitant Bignona.

Revenant sur les circonstances, notre informateur indique que le lieutenant Diouf, chef de la section des Eaux et forêts de Diouloulou, accompagné par quelques individus non assermentés, dont la victime, s'est rendu dans la forêt de Kataba pour récupérer un camion rempli de troncs d'arbres déjà immobilisé.





Mais, ils ont malheureusement été piégés par les bandits qui leur avaient tendu une embuscade. C'est au cours de ces échanges de tirs que le père de famille est tombé sous les balles des assaillants. Il laisse derrière lui trois enfants.