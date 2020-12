Échanges économiques et culturels: Le DG du CICES entame une tournée dans les ambassades

Tournée du Dg Cices dans les ambassades

Le Directeur Général du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal ( CICES), Salihou Keita a entamé une série de visites de courtoisie dans les représentations diplomatiques accréditées au Sénégal.





Dans un communiqué qui nous est parvenu, il est indiqué qu’à ce jour, 11 ambassades ont été visités. Ils sont entre autres l’Égypte, Émirats Arabes-Unis, Algérie, Nigeria, RDC, Inde, Côte d’Ivoire, Cap Vert, Guinée... Le même document renseigne que la représentation diplomatique de la République populaire de la Chine sera très prochainement visitée.





Ainsi, poursuit la note, au-delà de l’aspect protocolaire, l’objectif de ces visites est d’une part de présenter le CICES et ses missions. D’autre part, favoriser les échanges économiques et culturelles entre le Sénégal et ses pays frères.