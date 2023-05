Échauffourées à Ngor : Un véhicule de la Croix-Rouge sénégalaise incendié

Ce mardi, dans l’après-midi, au cours des affrontements entre les Forces de Défense et de Sécurité et les manifestants du quartier de Ngor, un véhicule de la Croix-Rouge sénégalaise, a été caillassé, avant d’être incendié. Selon un communiqué de l'entité qui déplore la situation, le forfait a été commis par un groupe d’individus non encore identifiés, dans le parking de l’hôtel Ngor Diarama à Dakar.





"Cet incident malheureux est d’autant plus inacceptable, car le véhicule était clairement identifié par l’emblème de la Croix-Rouge, symbole de neutralité, d’impartialité et d’indépendance de notre action humanitaire" déplore-t-on dans le texte. Qui explique que le véhicule complétement calciné, était affecté à la logistique des programmes humanitaires menés par la Croix-Rouge sénégalaise à l’échelle du pays. De tels incidents sont de nature à compromettre dangereusement, le service humanitaire que les populations vulnérables attendent de la Croix-Rouge.





Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge appelle ainsi au respect strict des biens, services et personnels de la Croix- Rouge en mission. En aucun cas, ils ne doivent pas être pris pour cible précise le communiqué. Le texte d'ajouter, depuis le début des événements, les volontaires du comité local de la Croix Rouge de Ngor déployés sur le terrain ont pris en charge, 16 victimes, dont un élément des Forces de Défense et de Sécurité et évacué 5 blessés par pirogue vers l’île de Ngor…