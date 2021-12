Écologie : Le colonel Baydi Bâ honoré, son parcours donné en exemple

Le Colonel Baydi Ba, Directeur National des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols du Sénégal, est lauréat 2021 de la 7éme Edition Green Awards du prestigieux prix de la Calebasse de l’excellence avec comme thématique cette année, « Les effets du changement climatique sur la santé », initié par le jeune promoteur Papa Amadou Mbodj.

Lors de cet important événement sur l’environnement, un hommage a été également rendu à l’écologiste Aly Aidar, Directeur de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande Muraille Verte pour la sauvegarde de l’environnement.





Revenant sur la nuit de l’écologie, elle est en effet une occasion de célébrer chaque année les acteurs qui se sont hautement distingués dans la préservation de l’Environnement. Elle a accueilli cette année de nombreuses personnalités dont Madame Soham Wardini, maire de la ville de Dakar. Des lauréats ont été récompensés pour leurs efforts courageux, novateurs et infatigables pour relever certains des défis environnementaux les plus urgents de notre époque.



« Par cette cérémonie, il s’agit de reconnaitre les mérites de chacun d’entre vous ici présents, qui a donné le meilleur de soi, au bout de durs mais exaltants labeurs au seul intérêt de la nation et de la sauvegarde de notre environnement », a souligné Amadou Mbodj.



Par ailleurs, une des consécrations et pas des moindres a retenu l’attention, celle du colonel Baidy Ba, Directeur des Eaux et Forêts du Sénégal qui est un homme du sérail pour avoir fait toute sa carrière dans ce département. "Travailleur, affable, humble, percutant, disponible et courtois mais très discret, il a consacré une bonne partie de sa vie à mener des actions qui ont eu des effets positifs et transformateurs pour l’environnement" souligne-t-on. Cette consécration se veut donc d’être une reconnaissance de son implication en faveur de la lutte contre la déforestation, l’exploitation forestière illégale, les feux de brousse, la sauvegarde de la flore et de la faune en général.





Le colonel Ba donc a toujours été à l’avant-garde des problématiques relatives à l’utilisation des terres et de la protection de l’environnement.





En effet, "alliant à la fois d’excellentes connaissances en Environnement et une expérience professionnelle sans commune mesure, profil ne pouvait être meilleur que celui du patron des Eaux et Forêts".





Récompensé pour l’ensemble de ses efforts, l’homme a beaucoup œuvré pour la sauvegarde de nos forêts.



Une si riche carrière...



Tout a commencé en effet en 1990 avec son diplôme d’ingénieur des travaux des eaux et forêts obtenu à l’École Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) de Bambey. Puis il a décroché un diplôme d’ingénieur agronome de l’École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès en 1996, un master en administration de l’IAE de Poitiers et un DES en administration des entreprises du CESAG.



Le Colonel Baidy Ba a décroché aussi un master of foresty environment à Virginia Polytechnic Institute and State University en 2009.



Il avait démarré sa carrière en 1991 comme chef de division exploitation forestière et chef du bureau suivi évaluation, puis chef de division défense et restauration des sols de 1992 à 1993, ensuite adjoint au chef de service régional des eaux et forêts de 1998 à 2000 et chef de service départemental pendant trois (03) mois (en 2000).





Le Colonel Baidy a été aussi inspecteur régional de 2000 à 2003 à Saint Louis du Sénégal, puis coordonnateur national du Programme Agriculture Gestion des Ressources Naturelles de 2003 à 2007 et inspecteur régional des eaux et forêts à Thiès entre 2009 et 2012.





Nommé Directeur de la Planification et de la Veille Environnementale de 2012 à 2014, ensuite Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de 2013 à 2014 et depuis lors il est le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols au Sénégal.



Par ailleurs le Colonel Baidy a été vice-président de la 24ème session du Comité Mondiale de Forêts de 2018 à 2020 et Président de la 21ème Commission Africaine des Forêts et de Faune Sauvage de 2018 à 2020.