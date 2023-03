Économie : coup de théâtre à la Banque islamique du Sénégal

Mouhamadou Madana Kane n’est plus le directeur général de la Banque islamique du Sénégal (BIS). Le 28 février dernier, le Conseil d’administration de l’institution financière a décidé de ne pas renouveler son mandat qui expire le 1er avril prochain. La décision a été enregistrée le 3 mars devant notaire.



Mouhamadou Madana Kane sera remplacé à partir de cette date par Boubacar Corréa, nommé directeur général par intérim pour six mois renouvelables une fois.



Ce changement à la tête de la BIS constitue un véritable coup de théâtre. Libération, qui donne l’information, précise que le directeur sortant, nommé en 2020, était parti pour rester en poste. Le Conseil d’administration de la banque ayant décidé en décembre 2022, d’après la même source, de renouveler pour trois ans son mandat.



Mais deux mois plus tard, le 28 février, rebondissement : les administrateurs de l’institution financière changent d’avis et mettent fin au mandat de Mouhamadou Madana Kane. Que s’est-il passé ? Libération, qui citent des «sources autorisées», pointe «une guerre souterraine entre les actionnaires, mais aussi ‘certains dossiers financiers’ qui ont fini d’installer un réel malaise au sein de l’établissement financier».