Économie : l’Algérie ouvre une banque à Dakar

La place financière sénégalaise s’enrichira bientôt d’une nouvelle banque. Il s’agit de la Algerian bank of Senegal. Le dossier d’agrément est dans le circuit. Il a été déposé le 19 janvier dernier.



«Le lancement de la banque est prévu au premier semestre de l’année 2023 au vu des délais incompressibles de traitement réglementaires du dossier d’agrément fixés à trois mois», a indique le ministre algérien des Finances, Laaziz Faid, qui a donné l’information rapportée par Afrimag et reprise par Vox Populi.



Laaziz Faid a fait cette annonce, d’après la même source, devant l’Assemblée populaire nationale (APN) algérienne, lors du débat sur le projet de loi sur le crédit et la monnaie.



L’avènement de l’Algerian bank of Senegal entre dans le cadre d’un programme d’implantation des banques algériennes en France et en Afrique subsaharienne. Laaziz Fad souligne que ce déploiement «revêt un caractère géostratégique pour l’État algérien tant sur le plan politique qu’économique».



À côté du Sénégal, la Mauritanie est l’autre pays africain concerné par cette stratégie.