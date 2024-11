Économie : les exportations du Sénégal explosent entre août et septembre

Les exportations du Sénégal en septembre dernier s’établissent à 422,7 milliards de francs Cfa. Il s’agit d’une hausse de 85,2% par rapport au mois précédent où elles se chiffraient à 228,2 milliards. Comparée à la même période l’année dernière, la progression est de 97,6%.



D’après l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), qui donne l’information, reprise par Libération, cette augmentation des exportations est portée par les produits pétroliers (68,5 milliards F Cfa contre 53,8 milliards en août), le titane (11,5 contre 9,5) et, surtout, l’or non monétaire (95,7 contre 14,9).



La hausse aurait pu être plus importante, souligne l’Ansd, si les exportations d’acide phosphorique (16,9 milliards F Cfa contre 31,5 milliards en août), de zirconium (5,8 contre 7,2) et de préparations pour soupes, potages et bouillons (7,3 contre 8) n’avaient pas reculé.



La même source signale que depuis le début de l’année (jusqu’en septembre), le cumul des exportations du Sénégal plafonne à 2674,9 milliards, soit une augmentation de 6,9% par rapport à 2023, pour la période considérée, au cours de laquelle le pays a exporté pour 2501,3 milliards.