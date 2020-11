Économie numérique : Le Grand bond en avant du Sénégal

Le Sénégal est plus que jamais engagé dans la révolution digitale. Un engagement qui s’arrime au premier rang des actions du Président de la République, Macky Sall qui met le Numérique dans ses plus grandes priorités.Dans cette dynamique, il heureux de constater que la révolution numérique qui affecte profondément notre économie et nos vies de tous les jours est une réalité. Et ce étant entendu que l’évaluation faite ce matin lors de la cérémonie du deuxième forum du Numérique a permis de mettre une lumière sur le grand bond en avant effectué par le Sénégal. Il s’agit en effet:- l’adoption de la Stratégie Sénégal numérique SN2025,- la mise en place du Conseil National du Numérique,- la création de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), aujourd’hui, première université numérique de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est,- la création du Parc des technologies numériques (PTN) de Diamniadio,- la création de la Cité du Savoir avec l’installation en son sein d’un supercalculateur de 537.6 Teraflops et d’une Quantum Learning Machine (QLM) ;- la création du Fonds de Soutien à l’Innovation numérique logé à la Délégation à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER) ;- l’adoption de la Startup Act : Loi n°2020-01 du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal ;- etc.Toute chose qui nous fonde à dire que le Président de la République, a compris l’importance capitale du numérique dans la construction d’un Sénégal émergent en phase avec l’évolution scientifique et technologique du monde