Économie sociale et solidaire : Des femmes leaders accompagnent les orphelinats des régions

Des femmes leaders accompagnent les pensionnaires des orphelinats les plus reculés du pays. Cela, à travers leurs activités dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.



Établie au sein du Réseau international des femmes leaders, leur association vise d’abord à autonomiser les femmes de tous les niveaux. Elles ont choisi, selon la présidente, la période de Noël pour un certain équilibre en permettant aux enfants des couches vulnérables de vivre la joie de ces fêtes qui coïncident avec la fin d’année. Les orphelinats de Tamba, de Missira, Oussouye, Nianing entre autres on été choisis. « On pouvait choisir n’importe quelle date, l’année dernière par exemple on avait doté de vivres les femmes du Camp pénal de Liberté 6, cette année a choisi les orphelins pour leur donner le sourire que les autres enfants ont en ces périodes de fêtes », a dit Adja Ngoné Fall.



En effet, cette association qui œuvre pour le développement social, cible essentiellement les orphelins, les enfants (de manière générale), les prisonniers et les femmes. En direction de ces dernières, ledit réseau a mis en place un dispositif visant la promotion de l’économie solidaire.