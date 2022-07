Économie sociale et solidaire : Zahra Iyane Thiam Diop vend le modèle sénégalais à l'international

Sous l’initiative du Royaume d'Espagne, de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, et de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Zahra Iyane Thiam Diop, Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a pris part, le vendredi 22 juillet 2022 au siège des Nations Unies, à l'événement parallèle portant sur le projet de résolution pour une reconnaissance mondiale de l'Économie sociale et solidaire.