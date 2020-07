Eden Roc : L'État vend les appartements de Bibo Bourgi à…

On en sait un peu plus sur le prix de vente des 7 appartements Eden Roc appartenant à l'homme d'affaires Bibo Bourgi et mis en vente suite à sa condamnation, en 2013, par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei).





En effet, d'après le directeur des Domaines Mame Boye Diao, lesdits appartements sont évalués à 650 millions de francs Cfa l'unité, soit 4 milliards 550 millions francs Cfa.





"Provisoirement, les biens étaient encore sous l'administration du Patrimoine bâti de l'État. Puisque ce sont des décisions de justice qui ont été rendues, il fallait continuer à exécuter la décision. Nous allons procéder, par souci de transparence, à la vente. Nous avons choisi l'option où les différentes parties qui sont intéressées par ces appartements peuvent elles-mêmes soumissionner", a-t-il expliqué sur les ondes de la Rfm.