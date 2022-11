Éducation : La Safru-SA dote les 9 villages du Pôle urbain de Daga Kholpa de kits scolaires et de tables bancs

850 kits scolaires et 300 tables bancs ont été offerts aux 9 villages du pôle urbain de Daga Kholpa par la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU SA) afin d'améliorer les conditions d’enseignement.





D'après les autorités, le projet d’aménagement et de développement du Pôle Urbain de Daga Kholpa est pertinent dans la mesure où il aura des retombées et impacts positifs tant sur le plan socio-économique que sur les ressources naturelles.





"Cette action est importante parce que l'éducation est un tout. Il faut être dans un environnement favorable pour s'épanouir. Les classes à double flux, les élèves qui se mettent à quatre sur un banc ne favorisent pas l'éclosion des talents. Nous avons envie que le Sénégal puisse produire des gens qui soient capables demain d'être constructifs pour eux-mêmes, d'être utiles à leurs parents et également à leur pays et cela ne peut passer que par une éducation de qualité", a expliqué Ibrahima Thioye, secrétaire général de la société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru-SA).