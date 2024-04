Éducation : le nombre d’arabisants chômeurs est de…

La décision du Président Diomaye Faye d’instituer une direction des affaires religieuses et de l’insertion des diplômés de l’enseignement arabe, logée à la Présidence, est saluée par les acteurs du secteur. «On félicite le chef de l’État pour l’amorce. Avec cette direction, la société pourra se doter de nouvelles ressources humaines», applaudit dans L’Observateur le journaliste Mohamed Mansour Ndiaye, diplômé en master Traduction et Interprétation de conférences à l’UGB et aujourd’hui analyste politique à l’ambassade du Qatar.



Ce dernier rappelle : «Les arabisants ont été longtemps marginalisés alors qu’il y a dans le lot des diplômés, les banquiers, des pharmaciens, des ingénieurs agronomes… Une injustice systémique qui ne peut être réparée que par le système.»



La conséquence de cette «injustice systémique» : 13 492 diplômés en arabe chômeurs ont été recensés en 2022 par la Fédération nationale des arabisants du Sénégal (FNAAS), signale le journal du groupe futurs médias. Qui rapporte que d’après le coordonnateur de ce la FNAAS, le secteur produit annuellement 5000 diplômés depuis l’instauration du BAC arabe en 2013.