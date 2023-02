Éducation, Santé, Sécurité, etc : Les Empreintes du programme PUMA à Sédhiou

Le bâtiment construit par le PUMA dispose, d’un dispensaire, d’une maternité, d’un logement pour l’infirmier chef de poste(ICP), d’un logement pour la sage-femme, d’un mur de clôture, d’un point d’eau et d’équipements. L’infirmier chef de poste précise que la construction de ce poste de santé a permis d’améliorer les indicateurs : « il y a d’énormes évolutions au niveau du programme élargi de vaccination et tous les enfants âgés de 00 à 59 mois ont pu recevoir leurs doses à temps », nous confie l’infirmier chef de poste.



Le poste de santé équipé de Bafata

Pour équiper les districts sanitaires de Sédhiou et faciliter les évacuations sanitaires, le programme PUMA a doté aussi la région de six (6) ambulances médicalisées, précisément, Djinany, Mangourougnou Santo, Bafata, Safane, Syllaya et Sénoba. Ce qui permet de relever le plateau médical et de rendre les localités autonomes.





A Bafata, on retrouve une de ses ambulances tranquillement garée au niveau du poste de santé. Dans le département de Goudomp, l’érection du poste de santé à Bafata a permis de soulager considérablement les populations. « Nous partageons le poste de santé avec les populations de la Guinée qui viennent se soigner ici. Avant, on ralliait Djibanar et Goudomp pour trouver une structure médicale mais aujourd’hui, avec le poste de santé, nous disons Dieu Merci », témoigne Auguste Fallou Sadio, chef du village de Bafata. Le vieux, la soixantaine dépassée, porte le poste de santé dans son cœur. D’ailleurs, c’est sous l’ombre des manguiers qui commencent à fleurir, qu’il vient se reposer. Le poste de santé de Bafata polarise plusieurs villages et joue un rôle important dans la prise en charge médicale des habitants de ce village frontalier de la Guinée Bissau. « Les difficultés ont beaucoup diminué du fait de la présence de cette ambulance médicalisée qui facilite les évacuations sanitaires. On utilise aussi l’ambulance pour faire les stratégies avancées, auparavant, nous empruntions les motos et ce n’était pas facile », nous révèle, Idrissa Diome, infirmier chef de poste qui rappelle que les populations Bissau guinéennes viennent se soigner fréquemment au niveau du poste.