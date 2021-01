Éducation sexuelle : Les parents d’élèves (aussi) disent niet

Les parents d’élèves ont réagi au débat relatif à l’introduction de l’éducation sexuelle à l’école primaire, avec notamment l’introduction du module Lbgt.Dans le journal EnQuête, l’Union nationale des parents d’élèves et d’étudiants du Sénégal dit «s’opposer à toutes les réformes et initiatives qui font abstraction des valeurs culturelles fondamentales de notre pays.»Pour l’UNAPEES, "rien ne justifie une telle décision, au motif que les enfants à l’élémentaire n’ont aucun ressentiment libidinal concret affirmé".Les parents d'élèves croient savoir que "l’introduction d’un tel module peut être un éveil de curiosité et de désir d’expérimentation à très haut risque".