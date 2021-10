Effondrement d’un Bâtiment R+2 à Hann Bel-Air : Voici les mesures prises par le gouvernement

Prises en charges des victimes de l'effondrement à Hann-Bel Air

Le gouvernement du Sénégal à travers ses services compétents a pris des mesures pour faciliter la prise en charge des victimes de l’effondrement du Bâtiment R+2 à Hann-Bel-Air. Il s’agit de la prise en charge médicale, des victimes, des blessés, du relogement des sinistrés, de la démolition du bâtiment, mais également de l’évacuation du bâtiment voisin. Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, « Le déploiement immédiat des éléments du Groupement d’Incendie et de Secours n° 1, renforcé par le Samu National, a permis de secourir les familles sinistrées. Le bilan établi au terme des opérations de sauvetage fait état de six corps sans vie et de six blessés évacués, dont deux dans un état grave », fait savoir le document.





Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a présenté ses condoléances aux familles des victimes au nom du président Macky Sall et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, dans le communiqué parvenu à Seneweb.





Ainsi, poursuit le document, « les blessés sont entièrement pris en charge dans les structures hospitalières de Dakar et leur état de santé est stable. L’intervention combinée des services de l’Etat, notamment du ministère de la Santé et de l’action sociale, du ministère en charge de la Famille et du ministère en charge de l’Urbanisme à travers respectivement, la direction générale de l’action sociale, la direction de la Famille et l’inspection Générale des Bâtiments, sous la coordination des Autorités administratives de la Région de Dakar, a permis :