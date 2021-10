Effondrement d'un immeuble à Hann-Bel-air : 6 morts et 6 blessés

Seneweb en sait davantage sur l'effondrement d'un immeuble de deux étages à Hann-Bel-air, derrière CSE. Le bilan fait état de six morts et six blessés selon les dernières informations recueillies sur place. Parmi les victimes figure un garçon de 5 ans.

Nous y reviendrons.