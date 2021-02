Effondrement d'un R+3 à Khodaba : Le DG de 3MD ENERGY, l’entrepreneur et le chef de chantier arrêtés

Du nouveau dans l'enquête sur l'effondrement d'un bâtiment R+3 en construction de la société 3MD ENERGY, survenu le 7 janvier dernier à Khodoba, dans la commune de Keur Mousseu (région de Thiès).D'après Libération, le DG de 3M ENERGY Momar Diouf, Ablaye Sath, l’entrepreneur, Djiby Seck, le chef de chantier et Amy Seck qui gérait les finances, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier.Ils sont poursuivis pour blessures volontaires, homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, défaut de permis de construire et défaut de souscription à une police d’assurance.À signaler que 3MD ENERGY ne disposait pas d'une autorisation de construire ou d'un plan déposé au niveau du service de l'urbanisme. Pour rappel, l'effondrement du bâtiment a fait cinq (5) morts.