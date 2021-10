[Vidéo] Effondrements de bâtiments : Les causes du phénomène révélées

Effondrements de bâtiments : Les causes du phénomène révélées

Les effondrements de bâtiments sont de plus en plus constatées dans la capitale sénégalaise. Le dernier en date s'est déroulé dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier à Hann Bel-Air. La catastrophe a occasionné la mort de 6 personnes et fait plusieurs blessés. Pour tenter de connaître les raisons de ces effondrements, le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, a demandé qu'une étude soit réalisée. La Direction Générale de la Construction et de l'habitat (DGCH) a ainsi réuni les différents acteurs concernés pour cette mission.





Problèmes d'étanchéité, sous dimensionnement des fondations, défaut d'entretien... Voici quelques causes des effondrements enregistrés dans la capitale sénégalaise. À la suite de cet exposé, des pistes de solutions ont été proposées, parmi lesquelles la sensibilisation du public et des acteurs, la formation des ouvriers du bâtiment, la sanction des infractions... Le ministre Abdoulaye Saydou Sow s'est engagé à faire bon usage des conclusions tirées de cette étude.





Par ailleurs, il a affirmé que des réformes seront apportées dans le nouveau code de l'urbanisme pour la sécurité et la durabilité des constructions.