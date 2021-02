Eglise Saint-Jean L’Evangéliste de Sédhiou : La nouvelle recommandation du curé aux jeûneurs

Abbé Yves Manga, le curé de la paroisse de l’Eglise Saint-Jean l’Evangéliste de Sédhiou, a célébré hier la messe du Mercredi des Cendres. Au-delà des trois recommandations de la Bible à savoir, jeûner, prier et faire l’aumône, l’homme d'Église a rajouté le port du masque.« Porter le masque pendant 40 jours, peut sauver des vies » a-t-il conseillé aux fidèles venus en masse recevoir la cendre signe qu’ils étaient poussière et qu’ils retourneront en poussière. En effet, le curé a constaté que parmi les fidèles, il y en avait beaucoup qui n’avaient pas porté leur masque et qui n’avaient pas non plus respecté la distanciation physique. Surpris d’ailleurs par le nombre inattendu, il en a profité pour taquiner ses coreligionnaires. « Pensez-vous que le mercredi des cendres est le jour le plus important de l'année ? ».Sur le sens de l'événement, l'homme d'église a expliqué que le carême catholique rappelle les 40 années de la traversée du peuple hébreux pour la terre promise mais aussi les 40 jours que le Christ a passés dans le désert. « Ce temps de carême, a-t-il souligné, est pour l'Église, un chemin de foi, un temps de partage et de prière ».Des prières, dira-t-il, pour demander au Père Céleste de sauver le Sénégal et le monde entier de la pandémie. « Ce sera notre combat tout au long de ce temps de pénitence et de repentance » a-t-il conclu.