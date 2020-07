El Hadji Hamidou Kassé : « Ce que je retiens de Babacar Touré »

Journaliste, philosophe, communicant, El Hadji Hamidou Kassé a travaillé au groupe Sud Communication dans les années 1980 où il a d’ailleurs été formé sur le tas. Il a donc côtoyé le regretté Babacar Touré. Voici son témoignage :







« Ce que je retiens de Babacar Touré, c’est le manager exceptionnel. Sud n’était pas une entreprise de journalistes, mais un espace intellectuel. Il y avait des sociologues, des philosophes, des humanistes, des historiens… C’était une diversité. Et il a construit un référentiel autour duquel tout le monde se reconnaissait. Il faut être un grand leader pour réunir les contraires.





Babacar Touré, c’est aussi un grand intellectuel qui risquait des scénarii tendanciels sur l’évolution du monde et les défis du Sénégal. C’était un homme curieux. A chaque fois que je le voyais, on parlait de livre. C’est un très grand lecteur, sensible au monde des idées.





Babacar Touré, c’était aussi un Grand professionnel avec une capacité peu commune d’écriture, une capacité éditoriale remarquable avec des prises de positions sur les mutations politiques, sociales, culturelles du pays. On se rappelle son édito de 1988, ‘’Non, monsieur le Président’’.





Babacar Touré, c’est un panafricaniste convaincu. Sud était un terreau fertile de plusieurs nationalités. Il croyait en l’Afrique, une Afrique debout. C’est ça Babacar Touré.





Babacar Touré est un homme ouvert, très généreux, qui a soutenu beaucoup de Sénégalais, ceux du monde culturel notamment. C’est un leader qui aime partager ses expériences.





Nous avons à gérer une douleur insoutenable, une perte immense pour le Sénégal».