Élaboration du plan d'action du gouvernement : Le PM Ousmane Sonko instruit ses ministres à lui soumettre au plus vite "les actions urgentes"

Le Premier ministre Ousmane Sonko instruit ses ministres à l'élaboration du plan d'action du gouvernement. En Conseil des ministres ce mercredi 17 avril 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé "de finaliser l'élaboration du plan d'action du gouvernement, avec un agenda précis de réalisation des objectifs de transformation systémique du Sénégal.