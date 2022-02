Élections consulaires de février prochain : Les responsables de And Taxawu artisans de Kaolack dénoncent des irrégularités

And Taxawu Artisans, un mouvement candidat au contrôle de la chambre des métiers de Kaolack (CMK) a dénoncé ce mardi des irrégularités dans le processus électoral. Au cours d’un point de presse devant le siège de l’organisation consulaire, les tenants de cette liste n’ont pas ménagé leurs critiques contre l’équipe sortante et l’administration en charge du scrutin.