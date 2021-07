Accidents impliquant des motos Jakarta entre Ourossogui et à Matam : 19 victimes recensées entre le 1er et le 14 juillet

Les motos Jakarta sont en train de faire des ravages à Ourossogui et à Matam occasionnant des blessés et même des décès du fait des vitesses excessives, du non respect du code de la route et de la surcharge. Depuis le début du mois de juillet, il ne se passe pas un jour sans que des cas d’accidents soient enregistrés dans ces deux localités précitées. Les sapeurs-pompiers de Matam ont effectué 10 sorties et enregistré 19 victimes parmi lesquelles un jeune conducteur de moto Jakarta qui a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital de Ourossogui. Les autorités locales sont invitées à prendre des mesures idoines pour stopper ce phénomène qui commence à devenir un vrai problème de sécurité publique dans la zone.