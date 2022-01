Élections locales : La Charte de la non-violence signée ce jeudi !

La Charte de la non-violence a pris forme. Elle ne reste qu’à être signée. Ainsi, le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal et la plateforme Jammi Rewmi vont tenir demain, jeudi la cérémonie solennelle de signature de ladite Charte des acteurs politiques et sociaux. A cette occasion, les différents signataires s'adresseront aux électeurs et militants sur le thème de la non-violence et de la consolidation de la paix, selon les initiateurs.





Il a été rappelé qu’après avoir appelé le 20 novembre tous les acteurs politiques à prendre conscience des risques de déstabilisation du Sénégal et d’aggravation de la violence, le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal, sous l’égide des chefs religieux, avait proposé avec la plateforme Jammi Rewmi, l’idée d’une charte qui engagerait les acteurs dans une dynamique commune de préservation de la paix et de décrispation politique. Dans le même ordre d’idées, soutient-on, ils avaient mené des consultations inclusives avec la plupart des coalitions électorales, des organisations syndicales et patronales, et organisé une rencontre d’échanges des acteurs sur les termes de la charte ainsi que sur les mécanismes d’opérationnalisation de la dynamique de paix et de non-violence proposée en prélude aux élections locales.





« Au cours de ces consultations, le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal et la plateforme Jammi Rewmi ont également rencontré le Président de la République qui a promis d’engager sa coalition et de contribuer à l’objectif fixé », ont précisé les membres.