Électricité : Senelec victime de sabotages, annonce des perturbations

L'alimentation en énergie est perturbée dans les zones telles que Sonatel Ouakam,Bira Ouakam, Cité Avion 1 et 2,Montagne Rouge ,Batrain nouveau et Allés Batrain. La Senelec informe que cela est dû à un incident survenu sur son réseau de distribution causé par des travaux tiers. L'annonce a été faite à travers un communiqué parvenu à Seneweb.



L'entreprise de production et de distribution d'énergie a tenu à rassurer sa clientèle.'' Les équipes sont déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de ce dysfonctionnement afin de faire revenir la situation à la normale et dans les meilleurs délais '', lit-on dans le document.