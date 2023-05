Électrification de 34 villages : le marché de 3,8 milliards de francs CFA remis en cause

Le groupement Solar 23/Technimex a gagné le marché d’électrification par mini centrales solaires photovoltaïques de 34 villages dans les régions de Matam et Tamba. L’appel d’offres a été lancé par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et le marché réparti en deux lots pour 1,817 et 1,991 milliard de francs CFA (HT/HD).



Le groupement Dieng&Co Engineering/BayWa a contesté l’avis d’attribution provisoire. Il a d’abord saisi l’ASER d’un recours gracieux avant de se tourner, lorsque celui-ci n’a pas abouti, vers l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) pour un recours contentieux.



Le plaignant signale que son offre est la moins chère de 740 millions 711 mille 384 francs CFA et répond à tous les critères du Dossier d’appel d’offres (DAO). Il estime en outre que la plupart des documents demandés par l’ASER, tels que la garantie et l’autorisation du fabricant des panneaux PV de marque Solutec et l’attestation de non faillite, n’ont «techniquement aucune importance».



L’ARCOP lui a donné gain de cause en demandant l’annulation de l’attribution provisoire et la réévaluation des offres. D’autant que pour sa défense l’ASER a soulevé, selon le gendarme des marchés publics, des griefs qui ne figuraient pas dans le rapport d’évaluation des offres.