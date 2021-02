Électrification rurale: Macky exige l’exécution « sans délai» du nouveau programme pour 2000 villages

L’intensification des programmes d’équité territoriale tient à cœur le président Macky Sall. Il a insisté, en conseil des ministres ce mercredi, sur « l’impératif de consolider, d’une part, les acquis des projets d’équité territoriale et, d’autre part, d’intensifier, sur le terrain, les réalisations prévues dans le cadre, notamment, de Promovilles, du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) et de la phase II du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) ».Ainsi il a demandé au ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, « d’accentuer la coordination des programmes et projets exécutés dans les régions, en veillant à la mutualisation des ressources et à l’optimisation des actions prévues dans les localités ciblées », rapporte le communiqué du conseil.Et à ce propos, le président invite « les ministres concernés, à engager, sans délai, l’exécution du nouveau projet d’électrification de 2000 villages prioritaires répertoriés ».