[Ouvrage] Éléments et perspectives pour la réussite : Claude Moise Dembélé donne les clés de gestion d’un plan de carrière

Ingénieur chevronné en génie civil, bâtiments et travaux publics, homme de terrain reconnu, Claude Moïse Dembélé capitalise une cinquantaine d’années d’expérience. Ses longs moment passés dans les affaires lui ont permis d’écrire un ouvrage intitulé Eléments et perspectives pour la réussite d’une carrière professionnelle : Gestion d’un plan de carrière.



L'auteur, à travers ce livre, cherche à partager sa longue expérience de 50 années avec des générations d'ingénieurs, de techniciens, de chefs d’entreprise et de jeunes entrepreneurs.



La cérémonie de dédicace de cette œuvre de 249 pages et neuf chapitres a eu lieu, ce samedi à la maison d’édition L’Harmattan de Dakar.



‘’En tant que maître de stage, directeur de travaux etc. parfois je me retrouvais avec plus de 500 personnes autour de moi. Et il fallait faire en sorte que chaque employé soit bien géré. Tout ceci m’a permis de me lancer dans la définition d’une carrière. Pour réussir cela, il y a trois choses qui sont importantes: c’est le savoir être, le savoir faire et le savoir faire faire’’, renseigne Claude Moïse Dembélé.



Pour le docteur Abdoulaye Diallo, directeur de L’Harmattan, le livre de Moïse de Dembélé est un cas pratique. ‘’L’auteur parle des choses qu’il a vécues et il explique comment il a fait pour résoudre les problèmes. C’est tout l’importance de ce livre. Tous ceux qui travaillent avec ce livre seront en face de cas pratiques’’, a fait savoir Diallo.



Claude Moïse Dembélé est aussi auteur de Étude de prix dans les entreprises de travaux publics et Comment réussir un chantier de travaux publics ? - Conception, réalisation, gestion et management.