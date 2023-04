Élevage / Recensement national : Thiès choisie pour la phase pilote

Amadou Ndiaye, le coordonnateur du bureau centrale charge de superviser le recensement nationale de l’élevage

Combien d'éleveurs compte le Sénégal ? Combien d'animaux dispose le pays ? Où se trouvent-ils ? Quelles sont leurs contraintes ? Autant de questions auxquelles la communauté d’éleveurs de Thiès tentera d’apporter des réponses ponctuelles. Déjà, des techniciens de l'élevage et des experts se trouvent sur le terrain, pour une durée d’une semaine, pour former les enquêteurs. C’est Thiawoun Peulh, un village d'éleveurs de la commune de Fandène (Département de Thiès), qui a été choisi pour le démarrage de ladite campagne. Un recensement national de l'élevage devant permettre d'avoir les données structurelles. La finalité étant de mettre en œuvre des stratégies afin d'améliorer les conditions de vie des éleveurs mais surtout la sécurité alimentaire et la nutrition des populations.





Le coordonnateur du Bureau central chargé de piloter ce recensement national de l'élevage, Amadou Ndiaye, qui est à Thiès avec ses équipes pour une semaine de formation des futurs enquêteurs, renseigne que « c'est une opération qui n'a jamais été réalisée au Sénégal ».





Le président du Conseil national de la Maison des éleveurs, Ismaïlia Sow, lui, de s'en féliciter, en appelant toutes les organisations d'éleveurs, tous les éleveurs du Sénégal à adhérer au projet (recensement) pour la sécurité de l’élevage. C’est lors de la célébration de la 7ème édition de la Journée nationale de l’élevage, à Dahra (Région de Louga), que le président de la République, Macky Sall, avait annoncé le lancement officiel du « premier recensement national » de l’élevage, pour permettre aux acteurs de disposer des données précises sur le secteur. Il avait invité les éleveurs à collaborer avec les autorités compétentes pour faciliter ce travail de dénombrement du bétail, indispensable pour « la gouvernance optimale du secteur ».