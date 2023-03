Elimane Haby Kane : "Le Sénégal n'a pas encore échappé à la malédiction du pétrole"

Le discours poétique qui est en train de se mettre en oeuvre dans ce pays, autour du pétrole et du gaz, va nous desservir. Nous risquons de ne pas bénéficier des ressources pétrolières, selon Élimane Kane, co-fondateur de Mesure.

L'invité de l'émission "Opinion" sur Walfadjri affirme sans détour que le Sénégal n’a pas échappé à la malédiction du pétrole. "Je le dis pour y avoir travaillé sérieusement. Cela avec des modèles financiers qui nous sont destinés".





A l'en croire, même au niveau du pouvoir, on commet l'erreur de la communication politique en voulant nous dire que le Sénégal sera transformé avec le pétrole. C'est du rêve, du vent qui est vendu aux Sénégalais. La Banque mondiale a observé que les pays dotés en ressources et qui ont un revenu faible et moyen ne bénéficient pas de ces ressources. Il leurs manque beaucoup de choses. Le Sénégal ne sort pas de ce lot. "Il y a des réformes certes menées avec des nouvelles lois, mais pour autant on ne met pas un cadre démocratique de gouvernance des ressources", dit-il.





Selon lui tout est centralisé autour du chef de l'État avec les hommes qu'il choisit. C'est donc une caste de Sénégalais qui va en bénéficier au détriment du peuple. Parce que, dit-il, pour que le peuple puisse en bénéficier, il y a un nombre de choses à régler qui ne le sont pas encore. "Les moyens de contrôle qu'il faut demandent beaucoup au Sénégal. Il dépend encore de ces entreprises pétrolières pour faire le contrôle". Il y a tout une mafia autour du pétrole et le Sénégal n'est pas prêt. Il a pris les choses à l'envers face à cette économie de grand bandit. Par exemple, ce qui est tiré au niveau des puits est vendu à partir de la mer. On ne sait pas toute la vérité au Sénégal, selon toujours l'invité de Walfadjri.





Dans la même dynamique il explique que le Sénégal n'est pas à l'abri de la malédiction du pétrole. Il faut mobiliser les acteurs de la société civile pour avoir une gouvernance inclusive et les bons moyens de contrôle. "L'Etat doit avoir une communication de vérité. Cela dépeint d'ailleurs sur l'opposition. Tout le monde veut diriger ce pays, alors que ce qu'on nous raconte est du rêve".