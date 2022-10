Elle traite sa mère de prostituée et finit en détention

Prise par on ne sait par quel démon, la jeune dame A.Fall a dépassé les bornes ! Et pour cause, elle a traité sa mère de prostituée avant de menacer de mettre fin à sa vie. Mais son acte d'indiscipline notoire lui coûtera cher. Selon des informations de Seneweb, la mise en cause a été arrêtée par les gendarmes de la brigade de Diourbel. Après une durée de garde à vue de 48 heures, la célibataire et mère de deux enfants a été présentée hier au procureur ! Détails !





Âgée de 24 ans, la célibataire et mère de deux enfants, A.Fall, ne rate aucune occasion pour s'acharner sur sa maman qui n'a que ses yeux pour pleurer.





La mise en cause, vivant avec sa famille au quartier Thierno Kandji de Diourbel, a encore offensé la dame âgée entre 50 et 60 ans d'après des sources de Seneweb proches du parquet.





Après son retour au Sénégal en provenance du Maroc, la grand-sœur de la mis en cause lui avait offert une valise remplie de cadeaux. Mais l'émigrée a récupéré les dons finalement le jour où sa petite-sœur a bastonné son enfant.





Contre toute attente, A.Fall s'en est prise à sa maman qui n'était pas mêlée dans cette affaire. Elle a traité sa mère F.K.N de pute.





"Je ne connais pas mon père biologique parce que tu es une prostituée", a-t-elle lâché avant de menacer de tuer sa mère qui a versé de chaudes larmes.





Ce propos incendiaire ne sera pas impuni ! Et pour cause, les gendarmes de la brigade de Diourbel ont arrêté la mise en cause suite à une plainte déposée sur la table du chef de service.





Soumise au feu roulant de questions des hommes du Commandant B.M.Diallo, A.Fall a fini par reconnaître les faits sans ambages. Au terme de sa garde à vue de 48 heures dans les locaux de gendarmerie de Diourbel,elle a été présentée au procureur, hier, selon des sources de Seneweb proches du parquet.