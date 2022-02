Élu maire de dakar, Barthélémy Dias se retire dans son champ

«Après avoir infligé un «quatre appuis» mémorable au mastodonte Abdoulaye Diouf Sarr (BBY), le tout nouveau maire de Dakar, Barthélémy Dias est porté…disparu ! Depuis la proclamation officielle des résultats, Barth n’a plus fait signe de vie politique. Même si les proches parents et voisins ont perdu de vue le tombeur de Yawou Dial ou, plutôt, Benno Dial», écrit Le Témoin.



Le journal d'ajouter : «En effet, le bouillant Barthélémy Dias n’est pas chez son père, Jean-Paul Dias, à la Sicap Baobab. En poussant ses investigations, votre quotidien a appris que le nouveau maire de Dakar Barthélémy Dias s’est retiré dans son champ, loin de Dakar. Après plusieurs mois de précampagne et de campagne électorale sans répit, il a décidé de se reposer avant que les choses sérieuses commencent à la Ville de Dakar».